شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعمال متنوعة لكريم فهمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

تعرض منصة «شاهد vip» الفيلم الكوميدي «على بابا» في 16 آذار/ مارس الجاري، في العرض الأول له على المنصات، بعد أن سبق وعرض على شبكة قنوات «أو أس إن» المشفرة، منذ عدة أشهر. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخص انتهازي يُدعى «علي»، الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية، حتى لو كانت على حساب الآخرين، وإذا به يفاجئ بوجود ابنة له في سن العشرينات، تجسّد دورها أيتن عامر، لتبدأ المفارقات الكوميدية التي يقع فيها، والفيلم من تأليف وبطولة كريم فهمي، وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد السبكي ومحمد أحمد السبكي.

في الوقت نفسه يستعد فهمي لتصوير دوره في فيلم «السرب» الذي يتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري فى ليبيا ضد تنظيم «داعش» الإرهابي؛ بشخصية تحمل «رفاعي» حيث يجسّد دور أحد الضباط الطيارين الذين نفذوا الضربة الجوية، والفيلم من إنتاج شركة «سينرجي»، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة: أحمد السقا، هند صبري، منى زكى، دياب، آسر ياسين، وانضم شريف منير، ومحمود عبد المغني مؤخراً إلى قائمة ضيوف شرف الفيلم.

على جانب آخر، ينتظر فهمي طرح فيلم «ديدو» في دور العرض خلال عيد الفطر المقبل، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول فكرة «عقلة الإصبع»، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة: هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، أحمد فتحي.