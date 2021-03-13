شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني لاند باريس» لن يعاود نشاطه في بداية إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجمع «ديزني لاند باريس» الترفيهي، الوجهة السياحية الخاصة الأولى في أوروبا، الجمعة، أنه لن يعيد فتح أبوابه في الموعد المعلن سابقاً في الثاني من نيسان/إبريل.

وبعد وقف أنشطته بين الثالث عشر من آذار/مارس و15 تموز/يوليو، أعاد مجمع «ديزني لاند باريس» الذي يوظف 17 ألف شخص، فتح أبوابه بضعة أشهر قبل أن يعاود الإغلاق اعتباراً من 30 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي 18 كانون الثاني/يناير الفائت، أرجئ موعد إعادة الافتتاح إلى الثاني من نيسان/إبريل بعدما كان من المقرر أن يتم في 13 شباط/فبراير، «في حال سمحت الظروف بذلك».

غير أن المجمع أشار أول أمس الجمعة عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه «نظراً إلى الوضع الحالي والقيود على التنقلات في أوروبا»، فإنه «لن يعيد فتح أبوابه في الموعد المحدد سابقاً في الثاني من نيسان/إبريل». وأضاف: «نظل نشعر بالتفاؤل إزاء إعادة فتح أبوابنا قريباً وسنبقيكم على علم بذلك في أقرب وقت ممكن عبر موقعنا الإلكتروني».

ولفت مجمع «ديزني لاند باريس» إلى أن الأشخاص الذين حجزوا تذاكر لهم «يمكنهم تغيير مواعيد الوصول إلى إلغاء الحجز».

وكانت مجموعة «ديزني» أعلنت قبل أيام أنها تأمل فتح مجمعها الترفيهي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية «بحلول نهاية نيسان» إثر تخفيف القيود الصحية المفروضة من السلطات المحلية بعد تراجع واضح في عدد حالات كوفيد-19 في الولاية.

ويقع هذا المجمع في مدينة أناهيم، ويعد الثاني بين مدن الألعاب في العالم؛ من حيث عدد الزوار بعد «ديزني وورلد» في أورلاندو (ولاية فلوريدا) الذي أعاد فتح أبوابه منذ تموز/يوليو 2020 بقدرة استيعابية محدودة. كذلك عاودت مجمعات «ديزني» الأخرى أيضاً نشاطاتها في آسيا.

(أ.ف.ب)