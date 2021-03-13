محمد فايق: حق التعليم أحد الحقوق الأساسية للإنسان لتحقيق التنمية المستدامة

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن حق التعليم هو أحد الحقوق الأساسيّة للإنسان، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لأنه يعد بمثابة قوّة تمكّن الأفراد من التخلّص من الفقر، وتحقيق الرفاهية الفرديّة والاجتماعيّة، إذ يعتبر حماية حق التعليم أمرًا إلزاميًا، لجميع الأفراد دون وجود أى شكل من أشكال التمييز.

يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، غدًا الأحد، ورشة عمل "التعليم بين الواقع والمأمول " تهدف الورشة إلى مناقشة واقع التعليم المصرى ومشكلاته، والتحديات التى تواجهه فى ظل جائحه كورونا، الخروج بتوصيات للارتقاء بالعملية التعليمية.

يشارك فى اللقاء خبراء التعليم واساتذة الجامعات، وممثلين للهيئات الحكومية والتشريعية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين.