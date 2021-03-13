الدولة بتتحدى التحدي.. مستشار الوزراء ينشر صورا لمنطقة الغوري التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الصور لمنطقة القاهرة التاريخية، على خلفية زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء لمنطقة الغوري.

وعلق يونس، قائلا: "الدولة عاوزة تعيد إحياء القاهرة التاريخية، وتزيل الغبار اللي على آثارنا الإسلامية، واللي وصلها للحال ده".

وتابع مستشار الوزراء: "لكن فيه ناس بيقولوا لا، أنتم كده عاوزين تخربوا الآثار.. طيب وهي كده عاجباكم؟".

واستطرد: "الدولة حاليا بتفتح كل الملفات اللي محدش فتحها قبل كده، الدولة حاليا بتتحدى التحدي نفسه، زي الرئيس ما قال: هنحافظ عليها، وهنبنيها ونعليها".