"تنمية المشروعات" يتفاوض مع 3 بنوك لضخ قروض بـ 3 مليارات جنيه للمشروعات متناهية الصغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للمشروعات متناهية الصغر في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يتفاوض حاليا مع 3 بنوك لضخ قروض بقيمة 3 مليارات جنيه بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأضافت لمصراوي أن الجهاز ضخ تمويلات بقيمة 1.9 مليار جنيه لعدد 133 ألف عميل في المشروعات متناهية الصغر وذلك رغم التبعات السلبية لفيروس كورونا.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت في تقرير صادر عنها مؤخرا أن نشاط التمويل متناهي الصغر حقق نموًا سنويًا بنسبة 17% لتبلغ قيمة أرصدته نحو 19.3 مليار جنيه، مقابل 16.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق بعدد 3.2 مليون مستفيد من النشاط.

وبحسب نيفين بدر الدين الوقت الراهن يشهد نشاط في التمويل متناهي الصغر خلال الوقت الراهن بعد سماح القانون برفع سقف التمويلات متناهية الصغر حتى مليون جنيه، وكذلك زيادة تجاوب البنوك في الحصول على تمويلات بعد تعليمات المركزي الأخيرة.

وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه الشهر الماضي إنه سمح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية وذلك بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.

والزم المركزي البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.

وأوضحت رئيس القطاع المركزي للمشروعات متناهية الصغر في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن الجهاز يتفاوض حاليا مع عدد من المؤسسات الدولية للحصول على تمويلات لإعادة ضخها في تمويل المشروعات متناهية الصغر وسيتم الإعلان عنها قريبا بعد الانتهاء من المفاوضات اللازمة.