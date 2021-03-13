وجهة نظر أحادية.. برلماني ينتقد بيان مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، إنه يستنكر بشدة ويرفض "المزاعم المرسلة والمكررة" التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي لا تستند إلى دلائل أو حقائق، وإنما من "شائعات مغرضة" تستهدف تشويه صورة مصر في الخارج، وتعطيل مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في الآونة الأخيرة.

وشدد شلبي، في بيان أصدره اليوم السبت، على أن البيان الصادر يعكس استجابة واضحة لضغوط قوى الشر والجماعات المتطرفة، والتي تعمل بشكل عدائي ضد الدولة المصرية، في وقت لم تصدر عن هذه الدول أو منظماتها الحقوقية "إشادة واحدة" عن إنجازات مصر في مجال مكافحة الإرهاب، وتوفير "حياة كريمة" للمصريين في خلق بيئة صحية اجتماعية واقتصادية سليمة للمواطنين.

وأكد النائب أن بيان الدول الموقعة أو المنظمات الحقوقية التابعة لها مع مصر، خلا من ذكر التواصل المباشر مع مصر، لاستيضاح الحقيقة ومعرفة الرأي الآخر في الوقائع المذكورة في البيان، وهو ما يعكس الحقيقة المؤلمة بأنه بيان يعبر عن وجهة نظر "أحادية"، لا تستقيم مع دول تتحدث عن الحريات والتعددية واحترام الآخر.

ولفت شلبي إلى أن مصر لها هدف أسمى هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطنين في ظل احترام الدستور والقانون، وعدم الخروج عليه تحت مسمى "الحريات".

ودعا عضو مجلس النواب كل الدول الموقعة على البيان إلى مراجعته مرة أخرى، وتضمين وجهة النظر المصرية حول الحالات المذكورة، والبعد عن المغالطات والأحاديث المُرسلة التي تستند إلى معلومات غير دقيقة، والتي تتنافى مع الواقع، وتبتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتنظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية وغير منصفة، وتقييمه يأتي في إطار ما يحاك ضد مصر من مؤامرات إقليمية وتحديات في مجال مكافحة الإرهاب وقوى الشر .