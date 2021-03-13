الاتحاد الأوروبي يدعو إلى قمة حول التفاوت في توزيع لقاحات «كورونا»



ابوظبي - سيف اليزيد - دعت النمسا وجمهورية تشيكيا وسلوفينيا وبلغاريا ولاتفيا لعقد قمة للاتحاد الأوروبي لمناقشة «التفاوتات الكبيرة» في توزيع اللقاحات، على ما جاء في خطاب نشر اليوم السبت.

وقال المستشار النمسوي سيباستيان كورتز، أمس الجمعة، إنّ بعض دول التكتل قد تكون وقعت «عقوداً سريّة» مع شركات اللقاحات لتلقي جرعات أكثر مما يحق لها بموجب الاتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن الأمر متروك للدول الأعضاء «لطلب أقل أو أكثر من لقاح معين»، فيما قال مسؤول آخر في التكتل السبت، إن «التنسيق لمكافحة الوباء» سيكون النقطة الأولى للمناقشات خلال القمة القادمة، المقرر عقدها في نهاية مارس.

والجمعة، أرسل كورتز ونظرائه الأربعة خطابا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، قالوا فيه إن «تسليم جرعات اللقاح من قبل شركات الأدوية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يتم تنفيذه على قدم المساواة».

وتابعوا «إذا استمر تطبيق هذا النظام، فسيواصل خلق ومفاقمة تفاوتات كبيرة بين الدول الأعضاء بحلول الصيف، حيث سيتمكن البعض من الوصول إلى مناعة القطيع في غضون أسابيع قليلة، بينما سيتخلف البعض الآخر كثيراً عن الركب».

وأضافوا في بيانهم «لذا ندعوكم... لإجراء مناقشة حول هذه المسألة الهامة بين القادة في اقرب وقت ممكن».

من جهتها، رفضت وزارة الصحة النمسوية اتهامات كورتز، مؤكدة تصريحات الاتحاد الأوروبي بأنه يُسمح لكل دولة عضو بتحديد عدد جرعات اللقاحات المختلفة التي ترغب في شرائها.



