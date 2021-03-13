دعوات لاستقالة الحكومة الأردنية بعد حادثة مستشفى السلط

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا نواب أردنيون ونشطاء إلى استقالة الحكومة الأردنية بعد حادثة مستشفى السلط الحكومي التي وقعت اليوم وتوفي فيها 6 مرضى نتيجة انقطاع الأكسجين عنهم.

وقال النائب ينال فريحات إن استقالة وزير الصحة نذير عبيدات لا تكفي أمام هذا الحادث، داعيا إلى استقالة الحكومة بأكملها.

وأضاف، في حديث مع إرم ”نيوز“، أن عشاء في مطعم شكل مخالفة لأوامر الدفاع في البلاد أدى إلى إقالة وزيرين، فماذا عن وفيات مواطنين نتيجة الإهمال والتقصير الواضح.

وتابع فريحات بأن هذه الواقعة يجب أن لا تمر مرور الكرام، قائلا إنه يجب محاسبة كل المسؤولين عن هذا الخلل الذي لا يعقل حدوثه في مستشفى حديث.

وقال فريحات إن مجلس النواب سيجتمع اليوم في جلسة غير رسمية لبحث الواقعة المؤسفة.

من جهته قال عضو اللجنة الصحية في مجلس النواب د. وائل رزوق إنه أول من طالب بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات.

وأضاف في حديث مع ”إرم نيوز“ أن ما حدث أمر معيب بحق الأردنيين ومسيء لسمعة البلاد الطبية، داعيا إلى محاسبة كل المتواطئين والمقصرين في وزارة الصحة عن هذه المأساة.

وتابع رزوق أن ما حدث تواطؤ وإهمال واضح ويجب حدوث محاسبة واسعة ليكون المقصرون عبرة لغيرهم، مضيفا أن اللجنة الصحية ستجتمع اليوم في مجلس النواب لبحث هذه الواقعة، بحسب “إرم نيوز”.