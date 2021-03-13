الكشف عن تفاصيل حادثة انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا بالأردن

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مارس - 2021 3:02 مساءً

كشف مسؤول أردني تفاصيل حادثة انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا في مستشفى السلط، التي أدت لوفاة ستة أشخاص من مرضى كورونا في البلاد.

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الموردة للاكسجين في المستشفيات الحكومية رائد قعوار، أن المستشفى طلب تزويده بالاكسجين عند الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت، فيما وصل الامداد للمستشفى عند الساعة التاسعة صباحا تقريبا.

وقال قعوار لـ عمون إن الشركة وردتها طلبية لمستشفى السلط يوم الخميس الماضي، وابلغها قسم التوريد إنه سيحتاج الى طلبية اخرى يوم الاحد، إلا أنهم لم يطلبوا تعديل موعد التوريد سوى في السابعة والنصف صباح السبت.

وأضاف، أنه في الأصل عندما يصل مستوى الاكسجين في الخزانات عند 40%، يقوم المستشفى بطلب التزويد، إلا أنه على ما يبدو لم ينتبه أحد الى مستوى الاكسجين في الخزانات يوم أمس الجمعة.

وأشار الى أن كمية استهلاك الاكسجين في مستشفى السلط الجديد كبيرة ومن الطبيعي أن يتم التوريد له بشكل يومي اذا تطلبت الحاجة، مشيرا الى وجود خزانين رئيسيين في المستشفى.

وبيَّن قعوار أنه في فترة سابقة ، كانت الشركة تورد الاكسجين بشكل يومي الى مستشفى الامير حمزة بواقع 12 طن، موضحا أن ذلك طبيعي في ظل الجائحة التي تمر بها المملكة.

وقال إن الشركة وردت يوم أمس الجمعة الاكسجين لـ 6 مستشفيات 4 منها حكومية و2 من القطاع الخاص.

وأكد رئيس مجلس ادارة شركة الغازات الأردنية، أن وزارة الصحة على علم بكافة تفاصيل وضع الاكسجين في مستشفى السلط الجديد وكميات الاستهلاك.

ونفى قعوار أن تكون توفر السيولة المالية سببا في تأخر المستشفى طلبَ توريد الاكسجين، موضحا أن الوزارة تسدد التزامات المستشفيات بموجب فواتير لاحقة.