الحرس الثوري الإيراني يدير عملياته الإرهابية من صنعاء

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

كشفت صحيفة عكاظ السعودية، أن الخبراء الإيرانيين في اليمن، يشرفون على العمليات الإرهابية، وصناعة الصواريخ، والزوارق المفخخة التي تهدد الملاحة الدولية، وتستهدف المنشآت الحيوية في السعودية، واليمن.



وقال شيخ شمل مشايخ خولان بن عامر ورئيس تحالف قبائل صعدة يحيى مقيت للصحيفة، إن "الخبراء الإيرانيين يتخذون من السفارة في صنعاء مقراً رئيسياً لسكنهم ويديرهم والميليشيا الجاسوس الإيراني المدعو حسن إيرلو".

ولم يستبعد رئيس تحالف قبائل صعدة، أيضاً إدارة الطائرات دون طيار الإيرانية، عبر الأقمار الصناعية من سفن إيرانية تتولى مساندة الميليشيا، مثل السفينة الإيرانية "سافيز" التي ترسو على بعد نحو 95 ميلاً من ميناء الحديدة