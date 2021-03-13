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كوريا الجنوبية تسجل أعلى عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ 3 أسابيع

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

سجلت كوريا الجنوبية، السبت، أعلى عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ 3 أسابيع، إذ أعلنت عن 490 حالة جديدة.

 

ويتزامن ارتفاع أعداد حالات العدوى مع استعداد السلطات لبدء حملة تطعيم واسعة.

 

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الحصيلة اليومية المعلنة الليلة الماضية تزيد قليلاً على عدد الإصابات في اليوم السابق، وهو 488 حالة، وهي الأعلى منذ 19 فبراير/شباط.

 

وبذلك يرتفع إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 95176، ويصل عدد الوفيات إلى 1667.

 

وسُجلت في العاصمة سيؤول والمناطق المجاورة لها قرابة 70% من حالات العدوى المحلية.

 

وقال مسؤول في الوكالة الكورية إن البلاد تعتزم البدء في تطعيم كبار السن في الربع الثاني من العام، وستكون الأولوية لمن هم أكثر من 65 عاماً في دور الرعاية، وستعلن الحكومة تفاصيل خطة التطعيم الأسبوع المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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