مجموعة "أسترازينيكا" تعلن تأخير جديد في عمليات تسليم شحنات لقاحها

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

أعلنت مجموعة "أسترازينيكا"، السبت، تأخير جديد في عمليات تسليم شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى القيود على التصدير.



وقال متحدث باسم المجموعة إن "أسترازينيكا تأسف لإعلانها تقليص عمليات تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الاتحاد الأوروبي رغم عملها الدؤوب لتسريع الإمداد"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأضاف: "قررت المجموعة التي تواجه صعوبات في الإنتاج، استخدام مواقعها للتصنيع خارج الاتحاد الأوروبي لتسليم الدول الأعضاء الـ27 طلبياتها، لكن للأسف، قيوداً على التصدير ستقلّص عمليات التسليم في الربع الأول من العام وعلى الأرجح في الربع الثاني".

وتسعى المجموعة لتسليم مئة مليون جرعة في النصف الأول من العام، تتوزع إلى 30 مليوناً في الربع الأول و70 في الربع الثاني.

وتعوّل المفوضية الأوروبية التي تفاوضت بشأن العقود باسم الدول الأعضاء الـ27، على ارتفاع وتيرة عمليات التسليم في الفصل الثاني من العام.

وسبق أن واجهت انتقادات لاذعة لبطء عمليات تسليم اللقاحات في أوروبا وتأخر شحنات أسترازينيكا.

وقد يصل معدّل التسليم في دول الاتحاد إلى مئة مليون جرعة شهرياً من كافة اللقاحات المرخصة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، أي 300 مليون جرعة في الفصل كاملاً.

وتطمح المفوضية الأوروبية إلى تلقيح 70% من الأوروبيين بحلول نهاية الصيف.

وكانت "أسترازينيكا" أعلنت في أواخر يناير/كانون الثاني أنها لن تتمكن من تسليم الدول الـ27 الأعضاء سوى 40 مليون جرعة في الفصل الأول من العام من أصل 120 مليوناً وعدت بتسليمها في البداية، بسبب صعوبات في الإنتاج في مصنع بلجيكي.