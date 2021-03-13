شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 4 قتلى في حادث تحطّم طائرة عسكرية في كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الطوارئ في كازاخستان إن طائرة عسكرية من طراز إيه.إن-26 تحطمت أثناء هبوطها في مدينة ألما اتا اليوم السبت بعد إقلاعها من نور سلطان عاصمة قازاخستان مما أسفر عن مقتل أربعة من ستة أشخاص كانوا على متنها.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن مصدر قوله إن الطائرة تخص قوات حرس الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في قازاخستان.

وأضافت وزارة الطوارئ في بيان "وفقا للبيانات الأولية.. لقي أربعة أشخاص حتفهم ونقل اثنان إلى المستشفى وبهما إصابات".

وأظهرت صور من الموقع أن الطائرة انقلبت واشتعلت فيها النيران. وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على الانترنت تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث.