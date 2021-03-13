نائب عن صلاح الدين يطالب بجعل الأهالي جزءاً من المعادلة الأمنية

وقال مكتب السامرائي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "شارك في مسيرة التشييع المهيبة التي انطلقت صباح اليوم في منطقة الزلاية لتشييع شهداء قرية البو دور التي شهدت الحادث الإجرامي المروع فجر أمس الجمعة والتي راح ضحيتها ثمانية من قبيلة ال عباس بينهم نساء".وأكد السامرائي، لوزير الداخلية عثمان الغانمي أن "ترك الأهالي عزلاً من السلاح من جهة وعدم توفير الحماية اللازمة لهم والدفاع عن أمنهم من جهة أخرى يؤدي لاستمرار مسلسل الاستهداف من قبل التنظيمات الإرهابية والعصبات الإجرامية".

وطالب "بتلافي الثغرات في المنظومة الأمنية ومراجعة خططها وتوحيد القرار الأمني وتكثيف الجهد الاستخباري وتجسير الثقة مع الأهالي ومنحهم الفرصة ليكونوا جزءاً مهماً من المعادلة الأمنية عن طريق انخراطهم في الأجهزة الأمنية أو تنظيم صفوفهم وتدريبهم وتسليحهم وتأمين تواصلهم وارتباطهم بالقيادات الأمنية الرسمية ليتسنى لهم حماية أرواحهم وقراهم والمساهمة بضبط الأمن فيها".

