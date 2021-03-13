نائب يتحدث عن ارتفاع جنوني باسعار السلع في نينوى ويدعو لاجراءات عاجلة

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم السبت، عن ارتفاع جنوني بأسعار السلع والمواد الغذائية في المحافظة، يقابلها زيادة في نسبة الفقر والبطالة.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، ان "محافظة نينوى شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاع غير مسبوق و جنوني في أسعار المواد الغذائية، حيث أصبح سعر كارتون الزيت بـ 50 الف، وكيس السكر 50 كيلو غرام بـ 44,000 الف دينار، اما كارتون البيض اصبح سعره بـ 73 الف دينار وكيلو الدجاج بـ 4500 دينار".



واضاف الشمري، ان "نينوى خرجت من سيطرة تنظيم داعش الارهابي وجميع شرائح المجتمع فيها تأثروا سلبا من الجانب الاقتصادي نتيجة للعمليات الارهابية والعسكرية، واكثر المواطنين خرجوا بملابسهم التي عليهم وتركوا منازلهم وما يملكون خلف ظهورهم"، لافتا الى ان "المحافظة منكوبة وارتفاع سعر صرف الدولار انعكس سلبا على الفقراء في محافظات العراق عموما ونينوى خصوصا حيث ان هنالك معاناة يعيشها أبناء المحافظة نتيجة لوضع السوق المرتفع".



ودعا الشمري، السلطة التنفيذية والبنك المركزي، الى "اعادة النظر في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مطالبا بالوقت نفسه، الجهات التنفيذية الرقابية، بمتابعة وضع السوق ومحاسبة الجشعين والعمل بشكل عاجل على وضع خطة لدعم الفقراء و الطبقات الهشة لمنعهم من الوقوع ضحية لتجار الأزمات خصوصا في ظل الازمة الصحية والاقتصادية الحالية".

