جريمة إيرانية جديدة بحق معارضين عرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف ناشط حقوقي عربي - إيراني أن 3 معارضين من الأقليات العربية ظهرت عليهم علامات تعذيب قبل تنفيذ طهران عقوبة الإعدام بحقهم.

وخلال مقابلة مع موقع "صوت أمريكا" في نسخته الفارسية، قال الباحث والناشط كريم دهيمي إن المعارضين: جاسم حيدري، وعلي خسرجي، وحسين سيلاوي تعرضوا للتعذيب على يد السلطات الإيرانية قبل وقت قصير من إعدامهم في 28 فبراير/شباط بسجن سبيدار في الأهواز جنوب غربي إيران.

وأوضح أن "أقارب المعارضين الثلاثة شاهدوا كدمات في أجساد أبنائهم عندما حصلوا على فرصة لرؤيتهم قبل دقائق من تنفيذ الإعدام"، لافتا إلى أنه حصل على هذه المعلومات من أقارب المعارضين.

كانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أوردت عمليات إعدام المعارضين الثلاثة إلى جانب معارض عربي إيراني رابع يدعى ناصر خفاجيان في تقرير نشرته في الأول من مارس/آذار الجاري.

وحكم على المعارضين الأربعة بالإعدام على خلفية جرائم مزعومة تتعلق بالأمن القومي، وبعد محاكمات مجحفة استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وفق نشطاء حقوق الإنسان الدوليين.

كريم دهيمي ذكر تفاصيل أكثر حول تعذيب هؤلاء السجناء، إذ قال إن "السلطات الإيرانية نقلت المعارضين الأربعة إلى سجن سبيدار يوم 28 فبراير/شباط"، مضيفا: "حيدري، وخسرجي، وسيلاوي، كانوا محتجزين قبل ذلك، بسجن شيبان على أطراف الأهواز، أما خفاجيان فكان محبوسًا في أحد سجون دزفول".

وتابع "تواصلت السلطات مع أقارب المعارضين يوم 28 فبراير/شباط، وطلبت تواجد فرد واحد من كل عائلة من عائلات السجناء بميدان المدينة، ثم نقلت ممثلي العائلات إلى السجن لرؤية أحبائهم مرة أخيرة قبل الإعدام".

وأضاف "منحت السلطات الأقارب بضع دقائق فقط مع المعارضين، ثم طلبت منهم البقاء بالسجن لمدة حوالي الساعة"، متابعا "عرضت السلطات بعد ساعة واحدة، جثامين الرجال الأربعة على أقاربهم للتعرف عليهم".

وبدلًا من تسليم العائلات جثامين ذويهم لدفنها، قال دهيمي إن "السلطات أخبرت العائلات بأنها دفنتهم في مناطق غير محددة في مقبرة بهشت أباد في الأهواز، حيث تدفن جثامين معارضي الحكومة عادة بعد تنفيذ الإعدام".

كما لم تصدر السلطات الإيرانية أي شهادات وفاة للمعارضين الراحلين.

ومنذ 3 عقود، تتعرض الأقلية العربية في الأهواز لقمع ممنهج من قبل النظام الإيراني، يتطور في أحيان كثيرة إلى تعذيب واعتقال وقتل الأصوات العربية المعارضة التي ترفع صوتها للمطالبة بحقوق العرب في البلاد.