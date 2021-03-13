إصابات خفر السواحل.. إيران تدفع ثمن "احتجاجات الغضب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب عدد من أفراد خفر السواحل بإيران، عندما هاجم موقعهم حشد أغضبه قتل السلطات لشخص بزعم أنه مهرب وقود.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية فإن الرجل قُتل أمس الجمعة في اشتباكات مع خفر السواحل الذي ادعى أنه يتعقب المهربين في مياه الخليج بمنطقة سيريك.

وقال حسين دهاقي، قائد خفر السواحل في إقليم هرمزجان جنوب إيران، إن حشدا هاجم موقعا لخفر السواحل في منطقة كوهستاك في وقت لاحق وأصاب عددا من أفراده.

ووقع الحادث بعد نحو أسبوعين من مقتل ما لا يقل عن شخصين يحملان وقودا عبر الحدود الإيرانية مع باكستان مما أشعل احتجاجات امتدت من مدينة سارافان الحدودية إلى مناطق أخرى في إقليم سيستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن أفراد الحرس الثوري وقوات الأمن الإيرانية ربما قتلوا ما يصل إلى 23 شخصا خلال الاحتجاجات.

وفي إيران أحد أرخص أسعار الوقود في العالم وتكافح البلاد تهريبه إلى الدول المجاورة.