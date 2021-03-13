الجيش اليمني يكبد "الحوثي" 57 قتيلا وأسيرا في معارك بتعز وحجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كبد الجيش اليمني، السبت، مليشيات الحوثي عشرات القتلى والجرحى والأسرى في معارك عنيفة بمحافظتي حجة وتعز، جنوبي وغربي البلاد.

وقال مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة، لـ"الخليج 365"، إن مليشيات الحوثي الإرهابية شنت هجوما بريا عنيفا بهدف استعادة مناطق فقدتها الساعات الماضية لكن الجيش اليمني نجح في التصدي للهجوم وتكبيدها خسائر فادحة.



وبحسب المصدر، فإن هجوما عنيفا شنه الحوثيون من موقع سيطرتهم شرق مديريتي "مستبأ" و"أسلم" نحو مواقع الجيش اليمني في مديرية عبس الساحلية غربي محافظة حجة.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش اليمني كبدت مليشيات الحوثي 20 قتيلا كما تمكنت من أسر عنصرين وإصابة العشرات عقب مواجهات طاحنة، مشيراً إلى أن العملية العسكرية التي أطلقتها المنطقة الخامسة بالجيش اليمني لا تزال مستمرة في المحافظة المطلة على البحر الأحمر والحدودية مع السعودية.





في جبهة أخرى، أعلن الجيش اليمني في محور تعز العسكري مقتل 35 عنصراً من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات أثناء تحرير مواقع جديدة غربي المحافظة، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وذكرت الوكالة أن قوات الجيش اليمني حررت مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز بعد مواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

وأشارت إلى أن الجيش اليمني نجح في استعادة جبل "القرقرة" في محيط بلدة الطوير الأعلى في عزلة اليمن التابعة لمديرية مقبنة غربي تعز.

وأسفرت المعارك عن مقتل 35 عنصراً من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات، وفقا لذات المصدر.

في وقت سابق، فجر السبت، بدأت القوات اليمنية المشتركة، عملية عسكرية لتحرير مرتفعات جبلية استراتيجية تطل على مدينة "البرح" غربي محافظة تعز.

وبحسب المصادر، فقد "دفعت القوات المشتركة بألوية المشاة بما فيه اللواء 21 واللواء 20 مشاة لتحرير سلسلة جبال "العرف" الاستراتيجية، وسط معارك طاحنة ضد مليشيات الحوثي".