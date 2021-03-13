تعرف على تفاصيل حادث "مستشفى السلط" في الأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات تقديم استقالته على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين لمدة ساعة في مستشفى السلط الحكومي.



وكشف الوزير في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الحسين السلط الجديد أن الحادث وقع جراء انتهاء مخزون الأكسجين، ما أدى إلى وفاة 6 من المرضى، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية ما جرى، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف أنه حدث انقطاع للأكسجين لمدة ساعة عن أقسام العناية الحثيثة في المستشفى، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها وضع أكسجين بديل، ولكن نتيجة هذا الخلل حدثت 6 وفيات، والتحقيق ما زال جاريا.

وأكد أن الموت لا يوجد له مبرر وسيتم محاسبة المقصرين، مشيرا إلى وجود لجنة من النيابة العامة ستتولى التحقيق في هذا الموضوع للوقوف على أسباب هذه الوفيات.

وأشار إلى أن التحقيق سيكون فنيا وصحيا حول ما حدث في المستشفى.

وبدأ 3 مدَّعين عامين في دائرة الادِّعاء العام بمحكمة السَّلط، التحقيق بقضية مستشفى السَّلط، بحضور رئيس النيابات العامة ونائب عمَّان.

وقال مصدر قضائي، السَّبت، إنَّ النيابة العامة بدأت التحقيق بمجرد وصول خبر حادثة المستشفى عن طريق 3 مدَّعين عامين سيقومون بإجراء تحقيقات شاملة.

وأضاف أنه يتواجد في دائرة الادعاء العام بمحكمة السَّلط رئيس النيابات العامة ونائب عمَّان وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة جميع ملابسات الحادث.