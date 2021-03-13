شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» ترخّص «جونسون آند جونسون».. وأمريكا تسرّع وتيرة التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

رخّصت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، بعدما تمّ ترخيصه في الولايات المتحدة التي استخدمته إضافة إلى لقاحي موديرنا وفايزر/بيونتيك، لحقن أكثر من 100 مليون جرعة، أي حوالي 30% من مجموع الجرعات المعطاة في العالم.

وتخطت الولايات المتحدة عتبة الرمزية في نصف المدة المتوقعة. وتجري الولايات المتحدة التي تعدّ حوالي 330 مليون نسمة، حملة تلقيح ضخمة توزع خلالها حالياً حوالي 2,2 مليون جرعة يومياً.

وتلقى 20% من الشعب الأمريكي تقريباً جرعة واحدة على الأقل، بحسب المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسمحت واشنطن، الجمعة، لطلاب الطبّ وطبّ الأسنان والطب البيطري والمتقاعدين في هذه المجالات، بإعطاء اللقاحات.

وبعد منح منظمة الصحة الضوء الأخضر للقاح جونسون آند جونسون، بات يمكن توزيعه ضمن آلية «كوفاكس» الأممية لضمان توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة. وإضافة إلى كونه يُعطى بجرعة واحدة، يمكن حفظه في ثلاجة عادية.