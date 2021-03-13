شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يشترط 40% في حال بيع دياز لليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة ضمياء فالح

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد عن وجود شرط في عقد المهاجم الإسباني إبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد المعار حالياً لنادي أي سي ميلان الإيطالي ينص على دفع الريال 40 في المئة من سعره في حال باعه إلى الغريم والجار مانشستر يونايتد.

وانضم دياز للريال قادماً من سيتي في 2019 مقابل 15.5 مليون استرليني بعقد حتى 2025 رغم رغبة المدرب جوارديولا في إبقائه، وقد اضطر سيتي لبيعه قبل رحيله مجاناً في يناير، لكنه حرص على عدم انتقاله لليونايتد مستقبلاً.

لعب دياز حتى الآن 17 مرة مع الميلان، 10 منها في التشكيلة الأساسية بضمنها مباراة التعادل أمام اليونايتد في ذهاب الدور الـ 16 في يوروبا ليج 1-1 والتي لعب فيها 69 دقيقة قبل استبداله.

وسجل دياز 3 أهداف حتى الآن في المسابقة الأوروبية ، كما مثل منتخب إسبانيا دون ال‘ـ21 خمس مرات، ولم يعرف حتى الآن إن كان دياز سيمدد بقاءه في السيري آي الموسم المقبل خصوصاً بعد تركه بصمة مميزة مع وصيف الدوري الإيطالي.