الأردن.. استقالة وزير الصحة بعد وفاة مرضى بـ«كورونا» جراء انقطاع الأوكسجين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تقدم وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، اليوم السبت، باستقالته، بعد وفاة عدد من مرضى كورونا في مستشفى السلط جراء انقطاع الأوكسجين.
وأعلنت السلطات الأردنية، اليوم، وفاة عدد من مرضي فيروس كورونا المستجد في مستشفى السلط الحكومي جراء نقص الأوكسجين.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات عقد اجتماعاً في مستشفى السلط لبحث أسباب حادثة انقطاع الاكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات.
وأصدر رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، تعليمات بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين بالمستشفى.
وشدّد الخصاونة على أنّ “التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ”.
كما أوضح أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن “يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون”.
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