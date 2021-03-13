الاستخبارات تخترق 'جيش دابق' وتستولي على أسلحة واعتدة

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بعملية استخبارية نوعية ومعلومات غاية بالدقة وبالتنسبق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ وفصيل استطلاع اللواء من مداهمة مخبأ يضم اسلحة واعتدة واجهزة وصواريخ تعود لما يسمى (جيش دابق - كتيبة صارم البتار) والتي كانت بحوزة الارهابي القيادي المقبور ريكان جاسم الملقب (جليبيب)".وأشار إلى أنه "تم الاستيلاء على هاون ٦٠ ملم ،وقاذفة RBG7، وبندقية قناص ، وبندقية كلاشنكوف ،و ١٣ صاروخ قاذفة ضد الدروع والأشخاص، و١٣ مخزن بندقية ،و جلكانات معبأة بمادة السي فور ، و٣ موبايلات ، و ٢جهاز لاسلكي ،و باج للارهابي المقبور ،وشفرة نداءات ،في منطقة البو ذياب بالرمادي الانبار".

وبينت المديرية، أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعياً".

