القبض على 7 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة في المثنى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم السبت، القبض على (7) متهمين مطلوبين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مراكز شرطة السلام والكرامة والوركاء التابعة الى قسم شرطة قضاء الوركاء في محافظة المثنى ألقت القبض على (٧) متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة".



واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

