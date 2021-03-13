اخبار العالم

بالفيديو اختيار فرنسيس الأول بابا جديد للفاتيكان.... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 13 آذار

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بالفيديو اختيار فرنسيس الأول بابا جديد للفاتيكان.... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 13 آذار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1930 - اكتشاف كوكب بلوتو.
1938 - ألمانيا النازية تضم النمسا إلى أراضيها وذلك بعد يوم من احتلالها.
1948 - سويتشيرو هوندا يؤسس شركة هوندا موتورز للسيارات.
1986 - المحطة الفضائية مير تستقبل أول زائريها، وهما رائدا فضاء سوفياتيين.
2013 - اختيار فرنسيس الأول بابا جديد للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل بندكت السادس عشر
2015 - إدانة رئيس جزر المالديڤ السابق محمد نشيد بتهم إرهابية متعددة والحكم عليه بالسجن 13 سنة.
2020 - منظمة الصحة العالمية تُعلن رفع تصنيف انتشار فيروس 2019 من تفشي إلى جائحة،
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا