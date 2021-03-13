انت الان تتابع خبر بالفيديو اختيار فرنسيس الأول بابا جديد للفاتيكان.... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 13 آذار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1930 - اكتشاف كوكب بلوتو.
1938 - ألمانيا النازية تضم النمسا إلى أراضيها وذلك بعد يوم من احتلالها.
1948 - سويتشيرو هوندا يؤسس شركة هوندا موتورز للسيارات.
1986 - المحطة الفضائية مير تستقبل أول زائريها، وهما رائدا فضاء سوفياتيين.
2013 - اختيار فرنسيس الأول بابا جديد للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل بندكت السادس عشر
2015 - إدانة رئيس جزر المالديڤ السابق محمد نشيد بتهم إرهابية متعددة والحكم عليه بالسجن 13 سنة.
2020 - منظمة الصحة العالمية تُعلن رفع تصنيف انتشار فيروس كورونا 2019 من تفشي إلى جائحة،