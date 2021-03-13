تونس.. مصرع 6 أشخاص إثر انفجار وقع بإحدى الوحدات الكيميائية بالمجمع الكيميائي بمحافظة قابس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي 6 أشخاص مصرعهم، السبت، إثر انفجار وقع بإحدى الوحدات الكيميائية بالمجمع الكيميائي بمحافظة قابس التونسية.



ولا تزال عملية البحث عن ضحايا جدد جارية من قبل فرق الحماية المدنية التونسية وفرق الإطفاء التي توجهت من العاصمة إلى محافظة قابس التي تبعد قرابة 400 كلم عن العاصمة.

وأفادت مصادر أمنية وفقا لـ"العين الإخبارية" بأن أسباب الانفجار لا تزال غامضة حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات مازالت جارية لتحديد المسؤولية في ذلك.

والمجمع الكيميائي بمحافظة قابس الجنوبية هو أكبر مجمع لإنتاج المواد الكيميائية في تونس، تأسس سنة 1947 ويعمل به قرابة 4 آلاف عامل، وهو ثاني مصدر للحامض الفسفوري في العالم.

ويواجه المجمع عدة صعوبات مالية في السنوات الأخيرة حسب ما أفادت به مصادر لـ"العين الإخبارية"، وتتمثل في ارتفاع وتيرة الإضرابات والاعتصامات على خلفية مطالب اجتماعية للعمال.

وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع السبت، هو الأول من نوعه منذ تأسيس المجمع الذي كان يوفر لخزينة الدولة قرابة نصف مليون دولار قبل سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.