الأمن الروسي يعتقل عددا من الأشخاص بعد فض تجمع للمعارضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتقل الأمن الروسي، السبت، عددا من الأشخاص بعد فض تجمع للمعارضة من بينهم فلاديمير كارا-مورزا.



كما شملت الاعتقالات الناشط أليكسي بيفوفاروف، حيث تم احتجاز الكثير منهم في سيارات ترحيلات قريبة.

وجرى حجز عشرات الأشخاص، بينهم صحفيون أرادوا تغطية الفعالية، مؤقتا في الفندق الذي كان يُعقد فيه الاجتماع. ولم يتضح بعد السبب وراء قيام الشرطة بفض الفعالية.

وتحدثت المعارضة الروسية مرارا عن انتهاك قوات الأمن لحرية التجمع، ولهذا السبب فشلت مرارا محاولات من جانب المعارضين للتجمع .

كان من المقرر أن يحضر العديد من رموز المعارضة البارزين في اجتماع ما يطلق عليه "الديمقراطيون المتحدون" بينهم السياسي المحلي بموسكو إليا ياشين.

ومن المزمع انتخاب برلمان جديد في روسيا في الخريف.

ويريد حزب روسيا المتحدة المرتبط بالرئيس فلاديمير بوتين أن يدافع في الانتخابات عن أغلبية الثلثين التي يتمتع بها.