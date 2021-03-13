تونس.. انطلاق أولى حملات التطعيم ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

انطلقت في تونس، السبت، أولى حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بعد وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19" إلى البلاد.



وأفادت السلطات الصحية في تونس أن تنفيذ المرحلة الأولى من التلقيح سيكون لصالح العاملين بالخط الأول في وزارة الصحة، بالإضافة إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والقوات الحاملة للسلاح والعاملين بكافة القطاعات الحيوية.

وأوضح في بيان، أن هذه الشحنة من اللقاحات ستليها خلال الأيام القليلة القادمة دفعات جديدة من تلقيح فايزر وشحنات هامة من اللقاح الصيني ومن اللقاحات المدعومة من آلية كوفاكس بما يمكّن من تلقيح 50% من الشعب التونسي

وقد رافق وصول الشحنة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس إغلاق عدد من المدن التونسية، بعد ظهور حالات إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا.

وقد تم فرض حجر صحي شامل لمدة 10 أيام بعدد من مناطق تبرسق ونفزة شمال غرب البلاد، وذلك بعد اكتشاف عدة حالات إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا.

وتفيد آخر إحصائية للسلطات الصحية بأنه تم تسجيل 8320 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس أول مرة في تونس في شهر مارس/آذار 2020، مع تسجيل 250 ألف إصابة.

وحطت في مطار تونس قرطاج الدولي، الثلاثاء الماضي، أول طائرة محملة بالدفعة الأولى من شحنة اللقاحات الروسية "سبوتنيك في" المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وتضم الشحنة 30 ألف جرعة من اللقاح صالحة لـ15 ألف شخص، وفق ما أفادت به الرئاسة التونسية.