على خلفية حادث مستشفى السلط... وزير الصحة الأردني يقدم استقالته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قدم وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، السبت، استقالته على خلفية حادث مستشفى السلط.



وترتبط أزمة مستشفى السلط الحكومي بوفاة 8 من مرضى فيروس كورونا المستجد جراء نقص الأكسجين.

وقبل ساعات، عقد وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات اجتماعا في مستشفى السلط لبحث أسباب حادثة نقص الأكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات.

وسارع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى التوجيه بإجراء تحقيق فوري في حادثة نقص الأكسجين بالمستشفى.

وشدّد الخصاونة على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً، وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ.

وأوضح أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

كما شدّد رئيس الوزراء الأردني على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطوله وفق أحكام القانون.