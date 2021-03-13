 إصابة عدد من أفراد خفر السواحل الإيراني في هجوم لمتظاهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم السبت، عن إصابة عدد من أفراد خفر السواحل في هجوم للمتظاهرين عليهم.



وقالت الوكالة إن محتجين يهاجمون مركزا لخفر السواحل بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

وأضافت أن الهجوم من قبل المتظاهرين أسفر عن سقوط عدد من الإصابات بين صفوف أفراد خفر السواحل.

يأتي ذلك مع استمرار التظاهرات في بعض المدن الإيرانية، اعتراضا على الأوضاع المعيشية والظروف الاقتصادية.