شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى: زيارات للكونجرس لتوضيح دور مصر والدول العربية بمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل بالبرلمان العربى، عمل اللجنة على وضع خطة لعدد من الزيارات الخارجية للبرلمانات الأوروبية والكونجرس الأمريكى، والاتحاد البرلمانى الدولى، للتنسيق والتعاون بينهما، وتوضيح الدور الذى تقوم به كافه الدول العربية لمكافحه الإرهاب، خاصه جمهورية مصر العربية، وتجفيف منابعه والتصدى لمحاولات قوى الشر من ضرب استقرار الدول.

وأكد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل بالبرلمان العربى، أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات بالاشتراك مع المؤسسات الدينية المختلفة بعدة دول، للتنسيق حول مفهوم الخطاب المعتدل وقبول الأخر.

وكان قد شارك النائب علاء عابد، اليوم بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الذى تقيمه وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان: “حوار الأديان والثقافات ”برعاية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يأتى بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرى، وأيضا مشاركة دولية من ضيوف المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذى يعقد على مدار يومين.