شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يرفض بيان مجلس حقوق الإنسان: يحمل معلومات كاذبة وتدخل مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، بيان بعض الدول بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى تضمن معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد والتى جاءت على نحو ملئ بالمغالطات ، تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع بمصر أو القوانين المصرية، والتى تؤكد عدم صحة المصادر المستندة إليها.

وأبدى " مطر" رفضه للتدخل السافر فى الشئون المصرية الداخلية والذى يعد انتهاك صريح للمواثيق الدولية وتعدى على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن دور مصر في محاربة الإرهاب الذي تم الإشادة به ويحمي المجتمع المحلي والإقليمي والدولي ممن يعملون خارج إطار القانون، مبديا استياءه من تجاهل الإنجازات التي تقوم بها الدولة على الأرض لإرساء العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا ومنها مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف الارتقاء بحياة المواطن، وعدد آخر من المشروعات القومية ، مشددا أن هناك عدد من المنظمات الحقوقية بالخارج تتعمد نشر معلومات كاذبة عن مصر وتشويه صورتها بالخارج والتي تستند فى تقاريرها على مصادر مجهلة وغير رسمية .