اخبار العالم

بينهم سيدة.. ضبط 18 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني -الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 17 تاجر مخدرات، وسيدة، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، مختلفة الأنواع.

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، طرد يحوي كمية من مخدر الحشيش وارد من إحدى الدول الأجنبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا