بينهم سيدة.. ضبط 18 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني -الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 17 تاجر مخدرات، وسيدة، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، مختلفة الأنواع.

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، طرد يحوي كمية من مخدر الحشيش وارد من إحدى الدول الأجنبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.