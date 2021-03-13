بمشاركة 4 وزراء.. ماذا تناقش لجان البرلمان النوعية غدًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تناقش اللجان النوعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، عددًا من طلبات الإحاطة والاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين، في حضور بعض من وزراء الحكومة.

وتناقش لجنة الخطة غدًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي؛ من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية؛ بهدف تحسين الخدمة العامة، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و16/12/2020.

وتناقش اللجنة أيضًا مشروع حساب ختامي موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2019/2020، فضلًا عن مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2020.

وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبَي لجنتَي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وتعقد لجنة الشؤون الخارجية اجتماعًا بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية، وذلك في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر حول السياسة الخارجية للدولة، والموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية في شأن القضايا الراهنة.

وتستكمل لجنة القوى العاملة، في اجتماعها بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في ما يتعلق بخطة عمل الجهاز، بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة، والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.. وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة

وتناقش لجنة الصناعة طلب إحاطة بشأن عدم البدء في إنشاء المدينة الصناعية بمدينة أطفيح- محافظة الجيزة، على الرغم من صدور قرار جمهوري بإنشائها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

أما لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فتناقش ما ورد من بيانات الوزراء أمام المجلس والمحالة إلى اللجنة، وذلك في ما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعقيب وزارة التجارة والصناعة عليها، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وتستكمل اللجنة مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (17) لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012، وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا"؛ لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2/11/2020، بحضور محمد معيط وزير المالية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل البنك المركزي.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بيان المهندس وزير البترول والثروة المعدنية الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 31 من يناير2021؛ لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.