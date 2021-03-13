استبدال سور "شارع مصر" بكورنيش سوهاج بـ "الكريتال".. والمحافظ: الدخول مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أنه جرى التنسيق مع الجهة المنفذة لمشروع "شارع مصر" لتغيير التصميم الخاص بالسور الخارجي واستبداله بسور من "الكريتال"، بما يتناسب مع طبيعة المكان، لعدم حجب رؤية الكورنيش، استجابة لآراء ومقترحات أهالي المحافظة.

وأوضح "الفقي" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الهدف من إنشاء السور هو حماية مرتادي المكان خاصة الأطفال من الاندفاع ناحية الشارع ما يعرض حياتهم للخطر، مضيفًا أن المشروع لن يتعارض إطلاقا مع طبيعة الكورنيش كمتنفس طبيعي ومتنزه لأهالي سوهاج.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن المشروع يشمل متنزه ترفيهي كامل للأسر والشباب والأطفال، وممشى، ولاند سكيب، ومنطقة استراحات أمام شاشة عملاقة لعرض محتويات ترفيهية ومباريات، ومناطق استراحات لاستيعاب أكبر عدد من الجماهير، ووحدات تجارية ذات شكل حضاري متطور تساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتصلح لأنشطة تجارية متعددة مثل المطاعم، والكافيهات، ووحدات لبيع العصائر والمشروبات، والأنتيكات، ووحدات للتصوير.

وأكد "الفقي" أن المكان مفتوح أمام أهالي المحافظة بالمجان، ودون أي رسوم أو أعباء مالية، ويهدف المشروع لخدمة رواد الكورنيش.

وأضاف المحافظ، أن المشروع يجري تنفيذه بسوهاج على جزء من الكورنيش الشرقي ملاصق لنادي هيئة قضايا الدولة بمسافة ٣٠٠ متر من الناحية القبلية وليس كل الكورنيش كما يعتقد البعض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورات وصور تبين رفضهم لإنشاء سور على كورنيش النيل الشرقي ما يحجب رؤية نهر النيل.