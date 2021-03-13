إعطاء أكثر من 100 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من بدء حملة التطعيم غير المسبوقة ضد كوفيد19-، تم تجاوز 100 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة.

وحتى الآن، تم حقن أكثر من 101 مليون جرعة من أحد اللقاحات الثلاثة المعتمدة في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

وفقًا للبيانات، تلقى أكثر من واحد من كل أربعة بالغين الجرعة الأولى على الأقل، وتم تطعيم 5ر13 % بشكل كامل.

ومن بين مجموعة الفئات السكانية الأكثر ضعفاً الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، تم تطعيم 1ر61 % من الأشخاص بجرعة واحدة و4ر32 % تم تطعيمهم بالكامل.

ووفقًا لأحدث أرقام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم إعطاء أكثر من مليوني جرعة يوميًا في متوسط سبعة أيام. ويعيش حوالي 330 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميري جو بايدن في خطاب تلفزيوني مساء الخميس أنه يريد الانتهاء من مجموعات التطعيم وجميع البالغين في الولايات المتحدة المؤهلين للتطعيم بحلول الأول من مايو على أبعد تقدير.

وفقا للبيت الأبيض، يجب توفير الجرعات الكافية لجميع البالغين بحلول نهاية شهر مايو.

ووفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز، تم تسجيل حوالي 30 مليون إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، فضلا عن أكثر من 530 ألف حالة وفاة.