إسرائيل تخفف قيود كورونا مع مصر والأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت إسرائيل تخفيفاً للقيود على الحدود البرية مع الأردن ومصر والتي كانت أغلِقت منذ نهاية يناير في محاولة لوقف انتشار جائحة كوفيد-19.

وبحسب البيان سيتمكن نحو 700 أردني يعملون في قطاع الفنادق في منتجع إيلات على البحر الأحمر في أقصى جنوب إسرائيل، من دخول إسرائيل.

وقال البيان إن هؤلاء الموظفين سيتوجب عليهم الخضوع لفحص وباء كورونا عندما يدخلون إسرائيل على ان يبقوا لاحقا في الحجر الصحي.

ولم يُحَدّد موعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.