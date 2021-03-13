احتجاجاً على مقتل “مهرب وقود”.. هجوم على خفر السواحل جنوبي إيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 01:21 مساءً - منذ 4 دقائق

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن محتجين هاجموا مركزًا لخفر السواحل في جنوبي إيران، بعد أن أطلقت دورية من القوة النار على مهرب وقود فأردته قتيلا.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية للأنباء إن الهجوم وقع الجمعة عندما أطلقت دوريات خفر السواحل النار على سفن تهرب الوقود إلى الدول المجاورة، ما أسفر عن مقتل مهرب واحد على الأقل.

لم تحدد وكالة فارس هوية القتيل، لكنها قالت إنه رجل يبلغ من العمر 31 عامًا على كان على متن إحدى السفن التي يُزعم أنها تقوم بتهريب الوقود.

ونقلت “فارس” عن الجنرال حسين دهكي، قائد خفر السواحل في محافظة هرمزغان الجنوبية، قوله إن عددا غير محدد من الأشخاص هاجموا فيما بعد مركز خفر السواحل في منطقة كوهستاك. وأضاف أن عددا من أفراد خفر السواحل أصيبوا وألحق الحشد أضرارا بالسيارات والسفن والمعدات.

في السياق ذاته، قال دهكي إن الهدوء عاد للمنطقة الواقعة على بعد نحو 1120 كيلومترا جنوبي العاصمة طهران مساء الجمعة.

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من مواجهات عنيفة بين متظاهرين والحرس الثوري الإيراني، عقب مقتل ثلاثة على الأقل من مهربي الوقود المزعومين في محافظة سيستان وبلوشستان المجاورة في اشتباكات.

وتعد المنطقة ذات النسبة المرتفعة من المسلمين السنة واحدة من أقل المناطق نموا في إيران. ولطالما كانت العلاقة بين السنة في هذه المنطقة والشيعة محفوفة بالتوترات.

وقال دهكي إن خفر السواحل صادر أكثر من 10 ملايين لتر (2.6 مليون غالون) من الوقود من المهربين خلال الأشهر الــ 11 الماضية.