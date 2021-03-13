مكتب الفوسفاط والقرض الفلاحي يسهلان ولوج الفلاحين إلى الحلول الرقمية للتمويل

جدة - عبدالحي حسين - اتفقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الشريك التاريخي للقطاع الفلاحي والفلاحين، و”مجموعة القرض الفلاحي للمغرب”، على توحيد جهودهما من أجل خدمة المزارعين وصغار الفلاحين بشكل أفضل، من خلال منحهم إمكانية تمويل مشاريعهم انطلاقا من تطبيق الهواتف الذكية “[email protected]” .

وذكر بلاغ مشترك للمجموعتين أنه بموجب هذا التعاون سيتم إدماج التطبيق الجديد للتمويل من مجموعة القرض الفلاحي للمغرب “إمتيازاتي” (Imtiazat-e) بتطبيق الإرشاد الفلاحي “[email protected]”، إذ بلمسة زر واحدة ينتقل الفلاحون مباشرة إلى تطبيق “إمتيازاتي” مما سيمكنهم من معالجة طلبات التمويل بشكل آني، مشيرا إلى أن تطبيق “إمتيازاتي” يعد أول تطبيق بنكي بالمغرب يوفر مسارا متزامنا مع تطبيق “[email protected]”.

وأوضح البلاغ أنه سيكون بإمكان الفلاح عبر هذا التزامن، المبادرة إلى إدخال طلب التمويل على تطبيق “[email protected]”، ومواصلة تجربته بكل سهولة على تطبيق “إمتيازاتي” دون التنقل إلى وكالات “مجموعة القرض الفلاحي للمغرب”.

ويسمح تطبيق “إمتيازاتي”، حسب البلاغ ذاته، باطلاع الفلاحين على حساباتهم البنكية، وتجديد القروض قصيرة الأمد، ومتابعة الإعانات الحكومية في إطار صندوق التنمية الفلاحية، والاشتراك في تأمين المخاطر المناخية، إلى جانب طلب تمويل المدخلات (البذور والأسمدة …) مع صرف التمويل لدى المزودين مباشرة، وأداء المشتريات لدى قائمة من الشركاء، وتتبع مستحقات المزودين والالتزامات لدى “مجموعة القرض الفلاحي للمغرب”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الخدمة الجديدة تأتي، اليوم، لتعزيز خدمات تطبيق “[email protected]” للارشاد الفلاحي من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والذي يهدف إلى أن يكون مستشارا رقميا في خدمة الفلاحين من أجل مواكبتهم في إنجاح استثماراتهم على طول المسار التقني للزراعات. كما يطمح تطبيق “[email protected]”، الذي تم تطويره مع ومن أجل الفلاحين، إلى إتاحة المعلومة العلمية للجميع، مع تسهيل اتخاذ القرارات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية، خاصة في الشق التقني، والزراعي والاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا التعاون المرجعي بين المجموعتين يتيح للفلاحين إمكانية اكتشاف عروض وخدمات التمويل المقترحة من طرف القرض الفلاحي للمغرب دون التنقل إلى الوكالات البنكية، والولوج بطريقة بسيطة ومرنة وآمنة لتمويل مختلف مشاريعهم الفلاحية، من قبيل اقتناء الآليات الفلاحية، وتمويل المشاريع الزراعية، وتوسعة المساحة والاستثمار في المشاريع، وغيرها.