راموس وهازارد جاهزان لمباراة إلتشي

جدة - عبدالحي حسين - أصبح كل من الإسباني، سيرجيو راموس، والبلجيكي، إيدين هازارد، جاهزان لمباراة إلتشي، التي ستجرى، اليوم السبت، بداية من الساعة الرابعة والربع مساء، ليسترجع بذلك زيدان لاعبين مهمين سيعول عليهما كثيرا.

وفي السياق ذاته، أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قائمة النادي الملكي لمواجهة إلتشي، اليوم، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو برسم الجولة 27 من الليغا.

وضمت القائمة كلًا من:

– حراسة المرمى: كورتوا، لونين وألتوب.

– خط الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو وميندي.

– خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي وإيسكو.

– خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، رودريجو وهوجو دورو.