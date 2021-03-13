روسيا: تسجيل 9908 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

اعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، عن تسجيل 9908 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و475 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات أربعة ملايين و380525 إصابة مؤكدة منها 91695 حالة وفاة و302933 حالة نشطة وثلاثة ملايين و985897 حالة شفاء.



وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، ان الاصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1600 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (943 حالة).