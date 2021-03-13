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 إصابة عدد من أفراد خفر السواحل الإيراني في هجوم لمتظاهرين

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محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم السبت، عن إصابة عدد من أفراد خفر السواحل في هجوم للمتظاهرين عليهم.

 

وقالت الوكالة إن محتجين يهاجمون مركزا لخفر السواحل بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

 

 

وأضافت أن الهجوم من قبل المتظاهرين أسفر عن سقوط عدد من الإصابات بين صفوف أفراد خفر السواحل.

 

 

يأتي ذلك مع استمرار التظاهرات في بعض المدن الإيرانية، اعتراضا على الأوضاع المعيشية والظروف الاقتصادية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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