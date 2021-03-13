4.4 مليون إصابة بكورونا في روسيا و 92 ألف وفاة

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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9908 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و475 وفاة، وشفاء 12868 حالة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.380.525 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91.695 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.985.897 حالة .