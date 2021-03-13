شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتخطى 118.8 مليون شخص عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء أن ما يزيد على 118,8 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و760135.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

يذكر أن السلطات الصحية البرازيلية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل ألفين و216 حالة وفاة و85 ألفا و663 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية.