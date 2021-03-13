شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تحقق في وفاة مرضى كورونا بسبب نقص الأوكسجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت السلطات الأردنية تحقيقًا في انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا في مستشفى السلط تسبب بوفاة 4 مرضى على الأقل.

وطوّقت الأجهزة الأمنية الأردنية، صباح اليوم، مبنى مستشفى السلط، في محافظة البلقاء، وسط الأردن. وأكد وزير الصحة د. نذير عبيدات الأردني أن مشكلة نقص الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي تمت معالجتها حيث تم الاستعانة بمخزون الأسطوانات الاوكسجين الموجود في المستشفى إلى حين تعبئة الكميات اللازمة في خزانات الاوكسجين.