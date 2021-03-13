شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف شخص يخضعون للعزل الصحي في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخل 11 ألف شخص في العزل الصحي بعد وصولهم لسلطنة عمان ، شكّل العُمانيون منهم 10%، وذلك منذ أن قررت اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد إلزامية العزل الصحي المؤسسي في ١٠ فبراير الماضي.

وقال الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان إن عدد الفنادق المسجلة ضمن نطاق الإغاثة والإيواء بلغ ٤٨٢ فندقًا وشقة فندقية على مستوى السلطنة، وسجلت محافظة مسقط العدد الأعلى بواقع ٢٠٠ فندق.