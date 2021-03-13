شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم .. شرطة التشيك تعتقل شخصًا بقسوة أمام طفله بسبب «كمامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وسائل إعلام تشيكية، مقطع مصور لأفراد الشرطة لحظة اعتقال مواطنا بشكل قاس في مدينة أوهيرسكي هراديست أمام أنظار طفله الصغير، بسبب رفضه ارتداء الكمامة وإظهار أوراق الثبوتية.

وقال عمدة المدينة، إن "هؤلاء الضباط أقيلوا بالفعل من الخدمة".

وأظهر المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ضابطين من الشرطة وهما يطرحان أرضا الرجل فيما يهرول طفله باكيا نحو أناس تجمعوا بالقرب من مكان الحادث.