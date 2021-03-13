شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى و47 جريحاً في هجوم بسيارة مفخخة بأفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هرات (أفغانستان) - أ ف ب

أفاد مسؤولون أفغان، السبت، بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 47 بجروح غالبيتهم الكبرى من النساء والأطفال في انفجار سيارة مفخخة مساء الجمعة قرب مركز للشرطة في هرات غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية هرات جيلاني فرهاد، إن حصيلة الاعتداء بلغت ثمانية قتلى و47 جريحاً، مشيراً إلى أن «بين القتلى عنصر في قوات الأمن وسبعة مدنيين هم رجلان وامرأتان وثلاثة أطفال».

وأوضح أن بين الجرحى ما لا يقل عن عشرين امرأة وثمانية أطفال إضافة إلى ثمانية من عناصر القوات الأفغانية. كما ذكر أن الاعتداء ألحق أضراراً بعشرات المنازل والمتاجر.

وأكد المتحدث باسم مستشفى هرات رفيع شرزاي الحصيلة.

من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان عن وقوع 54 جريحاً بينهم سبعة شرطيين.

وتسيطر الحكومة الأفغانية على هرات، واحدة من أكبر المدن الأفغانية، غير أن المناطق الريفية المحيطة بها تشهد معارك بين القوات الأفغانية وطالبان. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن اعتداء الجمعة.