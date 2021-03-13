شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أعلى عدد يومي لإصابات "كورونا" منذ 3 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سول – رويترز

سجلت كوريا الجنوبية، السبت، أعلى عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ ثلاثة 3 أسابيع، إذ أعلنت عن 490 حالة جديدة ، ويتزامن ارتفاع أعداد حالات العدوى مع استعداد السلطات لبدء حملة تطعيم واسعة.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الحصيلة اليومية المعلنة الليلة الماضية تزيد قليلاً عن عدد الإصابات في اليوم السابق، وهو 488 حالة، وهي الأعلى منذ 19 فبراير/ شباط الماضي.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 95176 ، ويصل عدد الوفيات إلى 1667. وسُجلت في العاصمة سول والمناطق المجاورة لها قرابة 70 في المئة من حالات العدوى المحلية.

وقال مسؤول في الوكالة الكورية إن سلطات كوريا الجنوبية تعتزم البدء في تطعيم كبار السن في الربع الثاني من العام الحالي ، وستكون الأولوية لمن هم أكثر من 65 عاماَ في دور الرعاية، وستعلن الحكومة تفاصيل خطة التطعيم الأسبوع المقبل.