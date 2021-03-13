شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة جراء إنقطاع الأكسجين بمستشفى أردني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، وقوع مشكلة انقطاع الأكسجين في مستشفى الحسين السلط الجديد، وأنه تمت معالجة المشكلة بعد الاستعانة بمخزون اسطوانات الأكسجين الموجودة في المستشفى إلى حين تعبئة الكميات اللازمة في خزانات الأكسجين.

وأضاف عبيدات في تصريحات صحفية أن المشكلة ليست محصورة بمستشفى السلط فحسب، بل في أي مستشفى في العالم، وأن المشكلة تم التعامل معها وحلها.

ووجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بفتح تحقيق بنقص الأوكسجين في مستشفى السلط

